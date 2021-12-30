AK Parti'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlük tarihi ise 2023 yılı olarak düzenlendi.

Haberler - DHA 30.12.2021 - 13:03

AK Parti'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili , teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı.

Mahir Ünal, teklifin 12 maddeden oluştuğunu söyledi.

Kanunun yürürlük tarihinin ise 2023 yılı olarak düzenlendiği açıklandı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Teklif 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira artacak.''

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