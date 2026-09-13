AK Parti'den Özgür Özel'e tepki. "Yakışıksız üslubu şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in "Gün gelecek hesap verecekler." ifadesine tepki gösterdi. Parti sözcüsü, "Devletin valisini, kaymakamını hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz, Özel’in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var." dedi.

Çelik açıklamasına, "Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır." diye devam etti.

Özel'in kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyleyen Ömer Çelik , İstanbul Valisi'nin görevini yaptığını belirterek "Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir." mesajını verdi.

AK Parti Sözcüsü, kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyete, geçit vermeyeceklerini vurguladı.