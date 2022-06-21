AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. ''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır'' diyen Çelik, hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 12:44

AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama

İlişkili Haberler

Pınar Gültekin davasında karar

Pınar Gültekin davasında karar

Pınar Gültekin davasına Tarkan'dan tepki: Caydırıcı cezalar verilmeli

Pınar Gültekin davasına Tarkan'dan tepki: Caydırıcı cezalar verilmeli

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

''HUKUKİ SÜREÇLERİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ''

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz. Pınar Gültekin'e bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...