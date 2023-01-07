AK Parti'den seçim tarihinin güncellenmesine ilişkin açıklama

Erken seçim tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklamalar geldi. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda seçimlerin mevsim şartlarını dikkate alarak öne çekilebileceğini söyledi.

Seçim tarihinin öne alınması konusunda ilk kez bu kadar net konuşan Erdoğan'ın sözleri sonrasında gözler seçimlerin yapılması muhtemel tarihlere çevrildi.

Seçim tarihinin öne alınması konusunda ilk kez bu kadar net konuşan Erdoğan'ın sözleri sonrasında gözler seçimlerin yapılması muhtemel tarihlere çevrildi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılma ihtimalinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

'FESİH' AÇIKLAMASI

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yazılı açıklamasında, seçim tarihi güncellemesi konusuyla ilgili her gün alakalı alakasız sayısız yorum ve görüşe rastladıklarını belirtti.

Bu yorum ve görüşlerin çoğunun ne gerçeklikle ne de hukuki değerlendirmeyle alakasının olduğunu vurgulayan Yavuz, "Gözlemlediğimiz üzere tartışmalar şu konular etrafında olmaktadır, 'Erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?' Oysa konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı 'erken seçim' değil 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur." değerlendirmesinde bulundu.

"SEÇİM TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ"

Salt mevsimsel şartlar sebebiyle seçimlerin çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumun "erken seçim" olarak asla nitelendirilemeyeceğini ifade eden Yavuz, "Okulların kapanması, mevsimlik işçi hareketleri gibi bir kısım mevsimsel şartların ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumu ancak 'seçim tarihinin güncellenmesi' olarak tanımlayabiliriz" dedi.

'Seçim tarihinin güncellenmesi' konusunda bir karar verilmesi halinde bu, hem anayasal ve hem de yasal ifadeyle 'seçimlerin yenilenmesi' işi olacağını ifade eden Yavuz, durumun 'fesih' olmayacağını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde kimse kimseyi feshedip ortadan kaldıramaz. Sadece seçim kararı alan erk kendisiyle birlikte diğer erki de seçime götürür" diye konuşan Yavuz, Anayasa'da bu yetkiyi ya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla TBMM'nin ya da cumhurbaşkanının kullanabileceğini ifade etti.

"SÜRE 90 GÜN DEĞİL 60 GÜNDÜR"

"Yenileme kararının cumhurbaşkanı tarafından verilmesi halinde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasına bakarak sürenin 90 gün olduğunu iddia eden kişi ya hukuk nosyonundan uzaktır ya da seçim mevzuatındaki gelişmeleri doğru düzgün takip edememiş demektir" görüşünü de aktaran Yavuz, konunun iki ayrı kanunda hüküm altına alındığını bildirdi.