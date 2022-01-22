AK Parti'den Sedef Kabaş'a tepki

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'den sert tepki geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır" dedi. Hakaretin bir özgürlük değil suç olduğunu vurguladı.



Kabaş'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik çirkin üslubun millete ve milli idareye hakaret olduğunu söyledi. Bu tür davranışlarla hukuki ve siyasi olarak mücadele edeceklerini belirtti.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Sedef Kabaş'ın ifadelerini "İlke, ahlak ve hukuk tanımayan bir dilin somutlaşmış bir örneği olarak" niteledi.



Sedef Kabaş'ın sözleri yargıyı da harekete geçirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,, Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlasıyla soruşturma başlattı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, Sedef Akbaş'ın söz konusu ifadeleri canlı yayında sarf etiği TELE-1 televizyonu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.