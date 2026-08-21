AK Parti'den süreç rehberi. Amaç, yapılacaklar ve kırmızı çizgiler yer aldı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye " ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin hukuksal altyapısını oluşturan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından teşkilat mensuplarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme metni yayımladı.

"Terörsüz Türkiye Ortak Söylem" başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi.



“SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Sürecin hedefinin, terör örgütü PKK/KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulanırken, "Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." denildi.



Teröre harcanan kaynakların eğitim , teknoloji , üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi.



YASANIN BİR “AF” OLMADIĞI VURGULANDI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun geçici olduğu, bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizilirken, bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanamayacağı hatırlatıldı.



"ÖCALAN DÜZENLEMEDEN FAYDALANAMAYACAK"



Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi.



Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına gelmediği söylenirken, "Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız." vurgusu yapıldı.