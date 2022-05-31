AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz" dedi.

Bu saldırının tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlık olduğunu belirten Çelik, siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacaklarını kaydetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.