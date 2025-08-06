AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" | 81 ilde Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak

AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için sahaya iniyor. Parti yöneticileri, sürecin merak edilen başlıklarını halkla paylaşacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, parti genel merkezinde, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak olan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Büyükgümüş, "Kadın kollarımız gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bu süreçte ziyaret edecekler, Sayın Cumhurbaşkanımızın özel mektubunu gazilere ve şehit ailelerine ulaştıracaklar. Cuma günü itibariyle Artvin, Çankırı, Mersin, Zonguldak'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları gerçekleşecek. Eylül ayı ortalarına kadar bu ziyaretler tamamlanacak." dedi.

Acar ise "AK Parti tarafından Teşkilat Başkanlığımızın öncülüğünde, toplumla buluşmak ve arka planı detaylı bir şekilde, vatandaşla hemhal olacak şekilde, kafalardaki soru işaretlerini veya cevabını bulmak istedikleri başlıkları mümkün olduğunca anlatmak üzere, Teşkilat Başkanlığımız bir planlama gerçekleştirdi." diye konuştu.

81 ilde gerçekleşecek program serisinde ekonomi ve savunma sanayii gibi başlıklarda da bilgi verilecek.



Kapanış programı ise İstanbul'da düzenlenecek.



Buluşmalar bir rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

