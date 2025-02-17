AK Parti'den TÜSİAD'a tepki: "Haddini aştı, siyasete yön vermeye çalışıyorlar"

"TÜSİAD YÖNETİMİ KENDİ SORUMLULUKLARINI KUŞANMALI" TÜSİAD yönetiminin, "28 Şubat postmodern darbesinin" yıl dönümü öncesinde, kendi alanının dışına çıkarak, eski alışkınlıklarını ortaya koymaya teşebbüs ettiğini belirten Akbaşoğlu, TÜSİAD yönetiminin, haddini aşan, siyasete vesayet odağı anlamında yön vermeye ve millet iradesini gölgelemeye çalışan açıklama yaptığını söyledi. Akbaşoğlu, açıklamanın kabul edilemez olduğunun altını çizerek, emperyalizmin ve siyonizmin ekmeğine yağ sürecek, belirli çevrelerin, odakların sözcülüğünü üstlenecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiğini kaydetti.

Akbaşoğlu, herkesin, kendi asli gündemine dönmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, enflasyonla mücadeleye hep beraber destek vermek, buna katkı sağlamak noktasında TÜSİAD yönetiminin kendi sorumluluklarını kuşanması çok daha isabetli ve doğru bir yol olacaktır. TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ta ortaya koymuş olduğu yaklaşım, meslek liselerinin önünü tıkamaya, katsayı zulmünü ortaya koymaya dönük yaklaşım, Türkiye'ye en az 50 sene ket vurmuştur, Türkiye'nin geriye gitmesine vesile olmuştur. Teknisyen ve tekniker olarak kalifiye insan istihdamının önüne en büyük engel olmuştur. TÜSİAD'ın önce kötü sicilini temizlemesi, bu yanlışlıklarının düzeltilmesine dönük çok büyük performans sergilemesi lazım ki sonra konuşma imkanı bulabilsin."