AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı ile görüşme trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. görüşme sonrası açıklama yapan  urtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk" dedi.  Özdağ da partinin yetkili kurullarıyla bu görüşmeyi değerlendireceklerini belirtti.SALI GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK

AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret
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Son dakika haberi! 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. 

Görüşme sonrası Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ basın açıklaması yaptı. 

Kurtulmuş, Suriyelllerin güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk" dedi. 

Özdağ'da yaptığı açıklamada, "Terör faaliyetlerine karşı politikaları değerelendirdik" açıklamasın bulundu. 

Çok faydalı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Özdağ, partinin yetkili kurullarıyla bu görüşmeyi değerlendireceklerini belirtti.

SALI GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK

Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.

Sinan Oğan Ümit Özdağ ile bir araya geldi

Sinan Oğan Ümit Özdağ ile bir araya geldi

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Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel merkezinde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

"İTTİFAK RESMEN SONA ERDİ"

Ancak Halk Tv'de canlı yayına katılan Vecdet Öz'den ATA İttifakı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Sinan Oğan dilediği şekilde hareket edebilir." dedi.

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