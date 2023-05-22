AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret

Son dakika haberi!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşme sonrası Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ basın açıklaması yaptı.

Kurtulmuş, Suriyelllerin güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk" dedi.

Özdağ'da yaptığı açıklamada, "Terör faaliyetlerine karşı politikaları değerelendirdik" açıklamasın bulundu.

Çok faydalı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Özdağ, partinin yetkili kurullarıyla bu görüşmeyi değerlendireceklerini belirtti.

SALI GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK



Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.