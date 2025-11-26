AK Parti'den yeni çalışma. MKYK üyelerine form dağıtıldı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı mevcut üye sayısını yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katılan bakanlar ve MKYK üyelerine beşer üyelik formu dağıtarak, 81 il için ayrı ayrı belirledikleri hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkati çekti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından, vatandaşla birebir temas kurmak ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinlemek amacıyla yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 25 Ekim itibarıyla tamamlandı.

ERDOĞAN'A SUNUM YAPILDI

Program kapsamında vatandaşlara 6 parametreye göre oluşturulan sorular yöneltildi.

Bu sorulara vatandaşların verdiği cevaplar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bir rapor haline getirilerek AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.