AK Parti'den yeni kanun teklifi

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AK Parti Meclis'e yeni bir kanun teklifi sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin ayrıntılarını açıkladı.

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak. İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz. Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak. İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artırılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla birikmiş kira borcu olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyelerinin sağlanması öngörülüyor.



Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde de kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.''