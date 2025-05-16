AK Parti'den yeni yasa teklifi: Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerler belediye kurabilecek

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.



RÜTBE SÜRELERİNİ DEĞİŞTİRME YETKİSİ



35 maddeden oluşan teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde ihtiyacın karşılanabilmesi için Cumhurbaşkanına rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi verilecek.



Örneğin yarbaylık süresini doldurmak üzere olan bir subay, bu süreyi tamamlamadan albaylığa Cumhurbaşkanı kararıyla terfi ettirilebilecek.



Cumhurbaşkanı, teğmen-albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenler hakkında ayırma kararı verebilecek. Bu subaylar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacak.



YENİ İSKAN DÜZENLEMESİ



Teklifte ayrıca yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesi hükme bağlanıyor.



Yine düzenlemede, üniversitelerde sözleşmeyle görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısıyla ilgili de madde bulunuyor. Buna göre, yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.



Teklifle, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisi yapılması amacıyla, sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi afet desteği sağlanması amaçlanıyor.

BELEDİYE KURULABİLECEK



Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.



Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak.



Yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı, belediyeler için yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.