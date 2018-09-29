AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri'de konuştu.
Yerel seçimde ittifak için konuşan Özhaseki, "Sonuç ne olacak bilemiyorum, nihayetinde kolay birşey değil, yerel ittifakın nasıl olacağı konusunda hukuki altyapı yok" dedi.
Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirleyecekleri yol haritası üzerinden hareket edileceğini söyledi.
Özhaseki, "Yerel seçimde yapılacak çalışmalar Cumhur ittifakına gölge düşürmesin istiyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçim ittifakı için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'la görüşmüştü.
AK Parti'den yerel seçimde ittifak açıklaması
NTV HaberTürkiye
Yerel seçimde ittifak çalışmalarıyla ilgili AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Genel başkanların bir araya gelmesiyle yol alırız diye tahmin ediyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri'de konuştu.