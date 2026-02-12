AK Parti'den yerel yönetimlere Ramazan genelgesi

AK Parti, belediyelerine Ramazan genelgesi gönderdi. Genelgede, belediyelere ramazan ayının ruhuna uygun programlar yapılması, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve milli-manevi değerlere göre hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütülmesi de istendi.

Genelgede, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, özellikle gıda güvenliği, hijyen ve uygun fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin Ramazan ayı boyunca artırılması istendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca hazırlanan genelge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in imzasını taşıyor.

Genelgede, belediye başkanlarından başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara destek bilincinin Ramazan boyunca güçlü şekilde ortaya konulması ve etkinliklerde boykot ürünlerine yer verilmemesi istendi.

Yaşlılara, engellilere, şehit yakınlarına, üniversite öğrencilerine, gençlere, çocuklara, yaşlılara, yetimlere ve kimsesizlere yönelik özel özel iftar programları yapılması da genelgede yer aldı.