AK Parti'den ek bütçe tartışmalarına yanıt

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili bir artış talep etmedi. Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeskli. Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi.

Ben buradan CHP, İYİ Parti ve diğer siyasilere çağrı yapıyorum. Gelin milletvekili maaşlarını cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartalım.''

