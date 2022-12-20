AK Parti grup toplantısı ne zaman gerçekleşecek? TBMM'de bu hafta ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.



TBMM'de bu hafta ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek

Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından yoğun bir haftaya giriyor.



Haftalık çalışmasına 20 Aralık Salı günü başlayan Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.



Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek.



Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.



BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.



Düzenlemeyle, özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.



TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.



Komisyonların gündemi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri konuşacak.



Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.