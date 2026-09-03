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AK Parti'li Abdülkadir Emin Önen'in acı günü

03.09.2026 16:14

AK Parti'li Abdülkadir Emin Önen'in acı günü
DHA

23 yaşındaki Fatma Zehra Önen bir süredir tedavi görüyordu.

DHA
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı yaşamını yitirdi.

 

Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlandı.

 

Fatma Zehra Önen, hastanede tedaviye alındı. Son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, yaşam mücadelesini kaybetti.

 

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

 

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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