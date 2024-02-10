AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da AK Parti'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim çalışmasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."