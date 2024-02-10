AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da AK Parti'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim çalışmasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verdi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.
Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."
BAŞSAVCILIK: ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
SALDIRININ OLDUĞU BÖLGE
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.
Bakan Tunç sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"
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