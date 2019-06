AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Genel Kurul'da bu hafta Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşüleceğini ve tüm muhalefet partilerin grup başkanvekillerini bugün arayarak sürece ilişkin bilgi verdiğini anlatan Turan, AK Parti'nin yarın yapacağı kapalı grup toplantısında da Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz'ın milletvekillerini bilgilendireceğini ifade etti.



Muhalefet partilerinin bazı maddelere ilişkin değişiklik taleplerinin olduğunu anımsatan Turan, bu kapsamda teklifi tekrar gözden geçirdiklerini, paydaşlarla görüştüklerini aktardı. Teklifin, tarafların görüşü alınarak hazırlandığını söyleyen Turan, "Teklifin görüşmelerinin bu hafta bitmesini ama muhalefetin itirazı süreci uzatacak olursa bir dahaki hafta bitmesini öngörüyoruz" diye konuştu.



Muhalefetin, teklifi "Cumhurbaşkanı'na ekstra yetki veriliyor" şeklinde eleştirdiğini anımsatan Turan, bu itirazın haklı olmadığını dile getirdi. Bu yetkinin 1970'ten beri Bakanlar Kurulu'nda olduğunu aktaran Turan, artık Bakanlar Kurulu olmadığı ve yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin cumhurbaşkanına verildiğine dikkati çekti. "Zaten olan bir yetkinin devamından bahsediyoruz, yeni bir yetki yok" diyen Turan, teklifi Meclis'ten uzlaşı ve anlaşmayla geçirmeyi planladıklarını, bu nedenle konuyu tartışacaklarını vurguladı.



Turan, teklifin her partinin ortak kanaatiyle geçmesini istediklerinin belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz.Askerlikten sonra yargı paketini görüşmeyi istiyoruz, niyetimiz o. Bunlar kesin değil daha. Teklif, bu hafta gelirse haftaya görüşürüz, askerlik biterse tabii. Teklifi büyük oranla olgunlaştırdık, bugün yarın Meclis'e gönderebilirsek komisyon görüşme takvimini takdir edecektir. Bu dediğim minvalde takvim devam ederse bir dahaki haftaya askerlik biterse Genel Kurul'da görüşürüz olmazsa haftaya. Çalışıyoruz. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Meclis'e vereceğiz."



Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla askerlik süresinin kısalacağı ve çok sayıda askerin terhis olacağı, bu durumun güvenlik riski doğuracağına ilişkin yorumlar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Turan, "Paydaşlar, bunun Türkiye'nin, askerin, ordunun güvenliği için sorun olmayacağı kanaatinde. Biz de bu kanaate olumlu yaklaşıyoruz. Genel Kurul'un takdiri baş tacı, Meclis her zaman bunları revize etme hakkına sahip ama şu an kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ayını bitiren askerlerimizin terhis olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.



Bülent Turan, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin muhalefetten öneri gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız bayram öncesi görüştü, bazı öneriler var. Bugün bir daha görüşüyorlar" dedi.



"TARTIŞILAN BİR KONU"



"27 yaşındaki bir genç de 35-36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir genç de bedelli askerliğe başvurabilecek. Yaşı büyük olana öncelik verilmesine ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz " sorusuna Turan, "Bu, tartışılan bir konu. Bugün yarın belli olacak. Konuşuyoruz, görüşüyoruz" cevabını verdi.



"Meclis, 23 Haziran seçimine kadar açık olacak mı?" sorusu üzerine Turan, şunları söyledi:



"İstanbul seçimleri Türkiye için çok önemli ancak bir yerel seçim. Meclis'in takvimini, gündemini İstanbul seçimine göre planlıyor olmak doğru olmaz. Türkiye, demokratik kültürüyle her türlü seçimi aşacak, yapacak kabiliyeti olan bir ülke. Meclis çalışmalarının İstanbul seçimine göre endekslemeyi doğru bulmayız. Halkımızın bizden beklentisi olan kanunlar var. Seçime kadar Meclis'in çalışmasını öngörüyoruz."



YILDIRIM-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ



Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran'da canlı yayında bir araya geleceği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Turan, "Türkiye'nin çoktan beri beklediği bu tartışma zemininin hayat bulması kıymetli bir yaklaşım. Hem CHP adayının hem de Sayın Yıldırım'ın konuya olumlu yaklaşmasını takdire şayan buluyorum" ifadesini kullandı.



Yıldırım'ın, canlı yayının öz güvenle "en muhalif" diye düşünülen Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde yapılmasını talep etmesinin kıymetli olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:



"Burada kimin kazandığından çok kimin kaybettiği sorusu öne çıktı. Uğur Dündar gibi yaşını başını almış, sözüm ona duayen gazeteci keşke böyle bir sorumluluktan kaçmamış olsaydı. Çünkü özellikle 28 Şubat yıllarında nasıl taraflı gazetecilik yaptığı, çocukları siyasal olarak istismar ettiği, farklı görüntüleri değerlendirdiği, hep bunlar bizi üzen habercilik anlayışıydı. Bunları belki telafi etme imkanı olabilirdi. Ahiri ömründe iki farklı partinin, iki kıymetli adayının çıkıp onun öncülüğünde tartışma imkanı bulması çok kıymetliydi ama bunu reddetti. Ben bunu eline geçen tarihi fırsatın heba edilmesi olarak düşünüyorum. Gerekçelerini izah etti ama bence kendisinden başka kimse inanmadı. Neden vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamak zorunda olduğunu düşünüyorum."