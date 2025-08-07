AK Partili Büyükgümüş: Terör örgütü sözlerinin gereğini yapmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, NTV yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK'nın sözlerinin gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

Silah bırakma sürecinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat tarafından takip edildiğini vurgulayan Büyükgümüş, "İlan ettikleri gibi bu çalışma devam etmezse bizim terörle mücadelemiz, duran aksayan bir disiplin içerisinde değil." şeklinde konuştu.

Büyükgümüş'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya geleceğiz. Terörsüz Türkiye konuşacağımız önemli başlıklardan biri... Gideceğiz, çalışmalarımızı anlatacağız.

"İSTİHBARATIMIZ SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ TAKİP EDİYOR"

İstihbaratımız, silahlı kuvvetlerimiz silah bırakma işini takip ediyor. Bununla beraber, örgütün silah bırakmasıyla ilgili aynı zamanda TBMM çatısı altında da demokratik denetimi gerçekleştirecek bir platformun olması değerli ve önemliydi. O da çalışmalarına başladı.

Bakış açımız gayet net; terörle mücadelemiz bitmez. O yüzden burada silah bırakacağını söyleyen bir terör örgütü var. Bunun gereği de silahları bırakmak. İlan ettikleri gibi bu çalışma devam etmezse bizim terörle mücadelemiz, duran aksayan bir disiplin içerisinde değil.

"OY ORANIMIZDA DÜŞÜŞ YOK"

Parti olarak oy oranımızda bir düşüş yok. Büyük kongremizden bu yana ivmelenme olduğunu görüyoruz. Partimize katılımlar oluyor. İnşallah 14 Ağustos'ta partimizin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Orada da yeni arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz buluşmalarımız olacak.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Biz siyasete sadece bir propaganda olarak bakmıyoruz. Bizim tarzımız böyle değil. Biz fikirlerimizi ifade ettiğimiz, pusulasını millette gördüğümüz bir eylem olarak siyasete bakıyoruz. O yüzden gidelim propagandamızı yapalım, ayıralım, bölelim, parçalayalım... Hiçbir zaman böyle bir tarzımız olmadı.

CHP açısından söylüyorum; kendi içlerindeki siyasal açığı hep gözardı ederler. Kendi içlerindeki kavgayı, sürekli bir saldırganlıkla yürütüyorlar. Sayın Özel de uzunca bir süre bunun sözcülüğünü yaptı.

Bizim çalışma tarzımız her pazar Türkiye'de seçim olabilecek yöndedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dünyada seçimle hükümetlerin değiştiği memleketlere baktığınızda en tecrübeli isimlerden biri. Türkiye son 20 yılda öyle büyük dönüşümler gerçekleştirdik ki... Balık bazen içerisinde bulunduğu denizin ne mana ifade ettiğini hissedemeyebilir.

Biz siyasete dava olarak bakıyoruz. Bana Ahmet Büyükgümüş olarak soruyorsanız, bütün görevlerimden azade bir şekilde; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en az bir dönem daha Türkiye'de cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etmesi gerektiği kanaatindeyim.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Darbe damgası olmayan bir anayasaya ihtiyaç var. Görevlendirilen ekip çalışmalarını sürdürüyor. Orada ilerleme oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."