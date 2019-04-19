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11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü Meclis gündemine taşındı. AK Parti, Meclis araştırması istedi.
Giresunlu milletvekili Nurettin Canikli'nin de imzası bulunan dilekçede, olayın tüm yönleriyle araştırılıp, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması için Meclis araştırılması açılması talep edildi.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018 tarihinde Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunmuş, hastanede hayatını kaybetmişti.
Olay, yüksekten düşme ya da intihar şeklinde raporlara geçmiş ancak Rabia Naz'ın babası buna itiraz ederek, kızının trafik kazası sonucu öldüğünü, ilçedeki hatırlı kişiler tarafından faillerin korunduğunu öne sürmüştü.
Hakimler ve Savcılar Kurulu da soruşturma sürecine ilişkin inceleme başlatmıştı.
RABİA NAZ’IN ÖLÜMÜNDE 'ŞÜPHELİ ARAÇ' ARAŞTIRILIYOR