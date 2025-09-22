AK Partili Çelik: Ekrana yansıtılan cümleyi lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz." dedi.

AK Partili Çelik: Ekrana yansıtılan cümleyi lanetliyoruz

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

AK Parti Sözcüsü , bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edildiği cümlenin ekrana yansıtılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma tepki gösteren Çelik, "İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir." dedi.

"ÖZÜR İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKİR"

"İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir." ifadesini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...