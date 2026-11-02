AK Parti'li Efkan Ala: Uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa yapma zamanı geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala , AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ”

Bir ülkenin yönetim tarzıyla, istikrarıyla, ekonomik gelişmesi arasında birebir ilişki olduğuna inandıklarını ve bütün politikalarını bu eksene oturttuklarını belirten Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımızın karizmatik liderliğiyle ve AK Parti'nin çalışma disipliniyle önemli başarılara imza attık ama bunların kalıcı olması konusunda anayasa değişikliğini çok önemli görüyoruz." diye konuştu.

Hak ve özgürlükler konusunda AK Parti'nin sessiz devrimlere imza attığını kaydeden Ala, yeni, sivil bir anayasanın bütün bunların gelecek dönemde geri dönülemez biçimde garanti altına alınmasının birinci adımı olduğunu vurguladı.

Türkiye 'nin artık gelecek dönemde tehditlerini bertaraf edip fırsatlarına odaklanmasını mümkün kılan bir sisteme ihtiyacı olduğunun altını çizen Ala, "AK Parti sistemi üstlendi, sırtına aldı ve bu kadar işi başardı. Ama istiyoruz ki sistem, siyaseti taşısın; sistem tamamen garanti altına alsın siyaseti ve fırsatlara bütün 87 milyon insanımız odaklansın; gençlerimizin fırsatlarla buluşmasına imkan verecek bir siyasal iklimi oluştursun; öngörülebilirlik, şeffaflık ve geleceğe dair umutlar bu iklimde yeşersin. Onun için de yeni sivil bir anayasanın artık zamanı çoktan geldi diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YENİ BİR SİVİL ANAYASAYLA TAÇLANACAĞI KANAATİNDEYİM”

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, şunları kaydetti:

"Uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa yapma zamanı gelmiş de geçiyor diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da AK Parti olarak biz nihayetlendirdik. Şimdi bundan sonra toplum kesimleriyle ve siyasal partilerle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduktan ve değerlendirmelerimizi nihai olarak aldıktan sonra da görüşmelerimizi başlatacağız, sürdüreceğiz.

Ben Türkiye'nin gelinen bu noktada siyasal kapasitesinin ve toplumsal talebinin yeni sivil bir anayasaya çok müsait olduğunu düşünüyorum. Biz, Türkiye Yüzyılı hedefini ortaya koyduk. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak tanımladık. Ben bu Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir sivil anayasayla taçlanacağı kanaatindeyim."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Efkan Ala'nın gündeminde terörsüz Türkiye konusu da vardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz Bölge konusunda önemli mesafeler aldıklarını söyleyen Ala, "Türkiye, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefini yakalayacaktır." dedi.

Türkiye'nin sorunlarını demokrasi, siyaset yoluyla çözebilen, hedeflerine doğru da emin adımlarla yürüyen bir ülke olduğunu belirten Ala, "Türkiye'nin her günü bir öncekinden çok daha iyi olacaktır. Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusunda bizim öngördüğümüz biçimde süreç devam ediyor. Orada herhangi bir duraksama, bir problem yoktur. Türkiye, hem Suriye'deki gelişmeler hem Irak'taki gelişmelerle birlikte kendi mekanizmasını da kurdu. Yasayı çıkardık ve yürürlüğe girdi. Yasanın ilk aşaması hayata geçirildi. Bir kurul kuruldu. Kurul, alt kurulları da oluşturdu. Sahada çalışmalara başladılar. Yolumuza devam ediyoruz. Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler, o ülkelerle yaptığımız anlaşmalar ve görüşmeler de işlerin öngörüldüğü biçimde yürüyor olduğunun en somut kanıtıdır. Türkiye'deki gelişmeler de bunun yine teyididir. Orada herhangi bir problem yok şu anda. Yola devam ediyoruz.”