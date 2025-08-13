AK Partili Efkan Ala'dan yeni anayasa mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ala, açıklamarında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi.

Efkan Ala, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirterek, "Bu milletin sivil anayasayla buluşması gerekiyor." dedi.

Anayasa değişikliğinin yıllardır konuşulduğunu ve bugüne kadar lokal olarak yapıldığını söyleyen Ala, şunları söyledi:

"Türkiye'nin o ortaya koyduğu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyebilmesi için bizim başından beri söylediğimiz şey şudur, Türkiye'nin artık darbe anayasasından kurtulması lazım.

Sivil, özgürlükçü bir anayasayı bu millete yapıp armağan etmemizin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Ümit ediyorum bu ülke Türkiye Yüzyılı hedefleri içerisinde sivil anayasasıyla da buluşacaktır, buluşmalıdır. Herkes elinden geleni bu noktada yapmalıdır."

"TÜRKİYE MASADA OLMADAN DENKLEM KURULAMIYOR"

Türkiye'nin AK Parti öncesi "Kimseye karışmayalım." politikasının artık geçerli olmadığını söyleyen Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." ve "Daha adil bir dünya mümkündür." sözlerini hatırlattı.

Ala, Gazze'deki soykırıma en yüksek perdeden karşı çıkan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.