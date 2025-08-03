AK Partili eski başkan kazada yaşamını yitirdi
Adana'nın Feke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Adana'da devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti ilçe başkanı Şaban İş yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Feke ilçesi Maran yolu üzerinde meydana geldi.
Ziraat mühendisi Şaban İş'in kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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