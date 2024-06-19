AK Partili Güler'den sokak hayvanları açıklaması: Uyutulma olmak zorunda, yasada ötanazi diye geçecek

Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifine son şekli verilmek üzere. Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.



CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını söyledi.

"TOPLUMSAL RİSK TAŞIYAN, KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN HAYVANLAR VAR"

Güler, "Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız." diye konuştu.

Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.

"VETERİNER HEKİM VE KAMU YÖNETİCİLERİ KARAR VERECEK"

Peki ötanaziye kim karar verecek? Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.



Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağının altını çizen AK Parti Grup Başkanı Güler, kısırlaştırma ile beraber sahiplendirmenin de özendirileceğini vurguladı.

