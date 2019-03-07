AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, tartışma yaratan sözleriyle ilgili konuştu.



Siverek’te partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, "Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor" diyen Gülpınar, "Bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir, halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, illaki bunun hesabını soracak demektir" ifadesini kullanmış ve şöyle devam etmişti:



"Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak."

Gülpınar'ın söz konusu konuşmayı yaptığı mitingden bir kare

"BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"



Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek’teki konuşmanın yanlış anlaşıldığını ve farklı yöne çekildiğini söyledi.

Hiçbir zaman polemiklere girmediğini kaydeden Gülpınar, kendisine verilen emanete layıkıyla sahip çıkmaya çalıştığını dile getirdi. Böyle bir gündemle ilgili toplanmaktan dolayı oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Gülpınar şunları söyledi:

“Bilmeyen bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle karşı karşıyız. Sözlerimin hemen başında vurgulamak istiyorum ki, kendi kifayetsizliklerini örterek oy devşirmek peşinde olanlar AK Parti’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bir şey alacaklarını zannediyorlar. Ama peşinen söylüyorum buradan size ekmek çıkmaz. Oradaki topluluğa diyorum ki, dört dönem emaneti bize verdiniz. Benim orada mütevazi olmanın gereği ‘biz’ derken birileri yanlış anladı. Herhalde AK Parti anladı. Başka bir toplumu mu anladı. Ne anladı, bilmiyorum."