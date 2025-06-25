AK Partili Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da geçirdiği deniz kazasında yaralandı.

Yalçın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi aldıktan sonra hastaneye gelen eski milletvekili ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Yardımcımız Hasan Basri Yalçın bir kaza geçirmiştir kaza sonucu Bodrum Devlet Hastanesine nakledilmiş, acil servisinde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi söz konusu değil, durumu gayet iyidir, bilinci yerinde" dedi.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin ise “Hastamız düşme sonucunda geldi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok, bilinci açık. Omurgasında zedelenme var" diye konuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasan Basri Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AK Parti’mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar" dedi.