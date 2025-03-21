AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.
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