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AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı 'ı eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.

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