AK Parti'li ilçe başkanı trafik kazası kurbanı
AK Parti Bolu Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Çongar kazada yaşamını yitirdi.
D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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