AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 7. GÜN



''Bizim siyasetçi olarak teknik açıdan değerlendirmemiz pek söz konusu değil. Harekatın geldiğimiz noktada hem Türkiye hem küresel açıdan hangi sonuçları doğurduğuyla ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. Fırat Kalkanı Harekatı arkasından Zeytin Dalı Harekatı şimdi de Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin bölgede ne yapmak istediği açık bir şekilde ortaya çıktı. Tek bir sivilin burnu kanamadan bu işin yapılabilirliğini dünya gördü. YPG-PYD yapılanmasının PKK'nın bir uzantısı olarak nasıl paralı askerler olduklarını, nasıl taşeronlar olduklarını ve Amerika kimlerle birlikte bölgede aslında ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde gördü. Türkiye açısından baktığımda da beni sevindiren en temel şey ülkemizin milli birlik beraberlik noktasında siyaset üstü meselelede nasıl kenetlendiğini gördük. Bizim teröre karşı kendi haklı meşru uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanan bir ülkenin böyle bir operasyonda hangi ülkeler tarafından hangi gerekçelerle kınandığını da görmüş olduk. Dün Cumhurbaşkanımız dedi ya Merkel ile ilgili 'Siz bizim terörle bir müzakere yürütmemizi mi istiyorsunuz? PKK ne zaman NATO üyesi oldu?' Aslında Türkiye maskeleri düşürüyor adeta birilerinin pozisyonlarını ve iki yüzlülüklerini de önüne koyuyor.

HAREKATA İLİŞKİN TEPKİLER

Bugün bu yayında teşekkür edecektim ama Kılıçdaroğlu'nu dinlerken dehşete kapıldım. Terörden bahsedeceksiniz PKK ile ilgili tek kelime söylemeyeceksin dönüp 'Bütün bunların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyeceksiniz. Bu insanların vicdanını yaralıyor. Kılıçdaroğlu iyi niyetli olsa şöyle yapar güzel birlik beraberlik havası oluşmuş farklı siyasi görüşlerden insanlar huzur güven ortak paydasında buluşmuşlar. Bu birlikteliği pekiştirmek lazım. Sen grup toplantısında nefret söylemi kullanarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine çocuklarına saldırıyorsun Erdoğan'ı bölgedeki olayların sorumlusu tutuyorsun. Bu siyaset yapmak değil. Demirtaş 6-7 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırdığında 52 kişinin ölümünden sorumlusu olan Demirtaş, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyordu. 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyenler nerede? Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok olamaz da. 300 bin Kürt Türkiye'ye sığınmış. Biz sınırımızda terör istemiyoruz. Kılıçdaroğlu bu hareketla ilgili AK Parti'ye saldırıyor. Bu harekatın riskini alan irade aynı zamanda siyasi irade. Kılıçdaroğlu'nun harekata dönük saldırısının merkezi Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kimliği ve AK Parti. Kılıçdaroğlu'nun kimin sözcülüğünü yaptığo çok açık. Kılıçdaroğlu'nun bir siyasetçi olmadığını düşünüyorum. Siyasetçi olsa siyasi akılla hareket eder. Siyasi akıl bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hiçbir şeyi kabul etmez. Birileri harekatla ilgili bir olumsuzluk olmasını bekliyor. Birileri Türkiye'yi eski Türkiye ile karıştırmasın.''