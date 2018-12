AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına yönelik sözleri oldukça önemliydi. Bu seçimde sokaklarda görüntü ve gürültü kirliliği yaşamayacak mıyız? Ayrıntılarda neler var? AK Parti'nin seçim kampanyası nasıl olacak, süreç nasıl işleyecek?



Geçtiğimiz 2 aydır il il toplantılar yapıyoruz bütün teşkilat mensuplarımıza yeni seçim kampanyası çerçevesi içeriği konularında farklı eğitimler veriyoruz. Genel olarak klasik kampanyalar dönemi kapandı. Dijital dönüşümün sonucu olarak insanların artık haberleşme biçiminden temel niteliksel değişimin sonucu olarak klasik kampanyalar dönemi kapandı. Eski kampanyalarda kampanyanın psikolojisi dili söylemi fiziki coğrafyada şekillenirdi yani gündemi gazeteler televizyonlar belirlerdi geçmişte. Bu gündemin psikolojisini ayakta tutmak için her yere bayraklamalar yapılır gazete ilanları ama artık seçimin gündemi psikoloji dili sanal ortamda sanal coğrafyada oluşuyor. Eski seçimlerde seçimin psikolojisi oluşur ve sandığa kadar devam ederdi. Şimdi ise seçimin gündemi duygusu sürekli her an değişiyor. Duvarları gazete ilanlarını televizyon reklamlarını yine kullanacağız. Temel hassasiyetimiz herhangi bir çevre kirliliği oluşturmamak. Gece bakıyorsunuz seçim minibüsü seçim müziğini sonuna kadar açmış şehirde dolaşıyor bunların olmasına müsaade etmeyeceğiz. Diğer siyasi partilere de çağrıda bulunduk bu hassasiyeti diğer siyasi partilerin seçim kampanyalarında göstermelerini rica ettik.

Sanal dünyaya bu kadar hakim olabilecek misiniz?

Bizim hakim olmak gibi bir kaygımız yok kendimizi doğru ifade edebilmek kendimizle ilgili doğruları ve gerçekleri orada ortaya koyabilmek. Sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk. 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun birbiriyle koşabildiği bunun üzerinden ortak bir dil kurgulamamızı sağlayan aslında bunu 16 Nisan'da da 24 Haziran'da da uyguladık şimdi bunu kurumsallaştırdık. Troller mi olacak? Hayır. Her bir teşkilat mensubumuz gerçek kişiliği kimliğiyle olacak. Aynı zamanda bunlar birer sosyal medya kullanıcısı oldukları için kendi düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri anlamına geliyor.

AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmeleri devam ediyor ama gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yapacağı görüşmede. Bu görüşme ne zaman olur?



Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bahçeli bu konudaki temennilerini açıkladılar. Burada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Bahçeli'nin programına göre en kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir. Önce iki genel başkan yardımcısının görüşmelerinin nihayetlenmesi gerekiyor. Bu görüşmeler nihayetlenmeden bunların genel başkanlara sunulması mümküm değil. Masa başı ittifakı ile doğal mutabakat arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğinin altını çiziyorum. Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunun ortaya çıkardığı bir millet aklı bir doğal mutabakat. İYİ Parti'nin Saadet Partisi'nin, CHP'nin dirsek teması olarak da HDP'nin yürüttüğü süreç ise bir masa başı ittifakı. Cumhur İttifakı ile seçim ittifakını her zaman birbirinden ayırdık. Diğer siyasi partilerin de 10 Aralık'tan itibasren 10-22 Aralık arasında TBMM'ye odaklanacaklar. Bütçe görüşmeleri var. Muhtemelen 22 Aralık'tan sonraki süreçte bu işler biraz daha şekillenecek ve netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Jeste jestle karşılık verilir'' dedi. Pek çok il açıklandı. 60 il ayrı ayrı açıklanmıştı, dün 14 il açıklandı ve 7 il kaldı. 7 ilden bir tanesi İstanbul. AK Parti 6 ilde aday çıkartmayacak anlamını mı taşımalıyız?



İstanbul ile birlikte 7 ilin bırakılmış olması önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı ile ilgili Sayın genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın görüşmesi ile Sayın Devlet Bey'in görüşmesinin sonucunda kamuoyuna açıklanacak. Bizim şu anda bu şöyle bırakılmıştır ya da böyle bırakılmıştır gibi açıklamalar yapmamız doğru olmaz. Şu ana kadar 3 aday tanıtım toplantısı yaptık. 'Çok erken olmadı mı?' diyorlar. Herhangi bir şekilde zaman darlığı söz konusu değil. Açıklanan adaylarımız için 3'e böldük süreci. Muhtemelen 19 Şubat'ta kampanya lansmanımızı yapacağız. Bu defa iki aşamalı ve iki kanaldan yani çok katmanlı ve çok boyutlu bir kampanya planlıyoruz. 19 Şubat itibariyle de kampanyamızı başlatacağız. Muhtemelen mitinglerimiz de şubatın son haftası başlar martın son haftasına kadar devam eder.

MHP, Erzurum ve Denizli adaylarını çekti. Herhalde AK Parti'nin adayları desteklenecek anlamını anladık.

Bu karşılıklı görüşmelerle beraber karşılıklı jestler. Cumhur İttifakı'nın hukukunun gerektirdiği özveri ortaya konuyorsa ki biz buna karşılıklı jest diyoruz. Bunlar çok kıymetli. Bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Sayın Bahçeli de açıklamalarında çok kıymetli bir noktaya temas ediyor. Birileri ısrarla Sayın Devlet Bahçeli'nin bu tavrını AK Parti ile ilişkilendiriyor. Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sadakatle sevgiyle vefa borcuyla ilgili bir şey. Burada sorun Almanya'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmektir. Burada sorun Almanya'ya gidip PKK'lı parlamento üyeleriyle görüşmektir. Dolayısıyla burada Sayın Devlet Bahçeli'nin pozisyonu son derece doğru, yerli ve milli bir pozisyondur. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonu ülkesiyle ve ülkesinin durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar sorunlu ve sıkıntılıdır.

Yerel seçimlere ilişkin manifesto... Tam tarih belli mi ve manifestoda neleri göreceğiz?

Manifestomuz hazır. Aslında manifestomuz yeni bir şehircilik bildirgesi. Manifestomuzda aslında neyi anlatacağız? 2023, 2053, 2071'in şehirlerini ve bu şehirlerin yönetimini yaşabilirliğini yönetimini kültür sanat spor eğitim sağlık yani geleceğin şehirlerinde insan kendi varlığını anlamını ruhsallığını kültürünü kimliğini koruyarak bu şehirlerde nasıl yaşayacağını bir bildirge olarak halkımızla paylaşacağız. Bu da adaylarımızın açıklanması bittikten sonra yani şimdi daha ilçelerimizi açıklamadık ilçelerimizi de açıklayacağız. Önümüzdeki süreçte sanırım 22 Aralık'tan sonra İstanbul için ayrı bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ondan sonra da 81 ildeki adaylarımızı toplayarak büyük bir tanıtım toplantısı daha yapacağız. Cumhurbaşkanımız ya o toplantıda ya da daha sonra kampanya lansmanımızda manifestomuzu kamuoyuyla paylaşır.



İstanbul'da Binali Yıldırım ismi ön planda. İstanbul adayı tam ne zaman açıklanır?

İstanbul'u ve diğer bütün illerin tanıtımını aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Ama şu anda bir tarih vermem doğru olmaz.

Binali Yıldırım ismi eğer açıklanırsa Meclis Başkanlığı'ndan istifa eder mi? İstifa ederse yeni bir süreç başlayacak çünkü 5 gün içinde Meclis yeni başkanını seçmek durumunda. Siyasi kulislerde MHP'nin burada da bir jest beklediği yönünde bir bilgi var. Ama AK Parti çoğunluğu olan bir parti. Nasıl olur? Meclis Başkanlığı sizde mi kalır yine, kim olur aday?

Ben tanıtım-medya başkanı olarak işin kampanya tarafından sorumluyum. İşin Meclis tarafında bir Meclis grup başkanımız var diğer taraftan parti sözcümüz. AK Parti inanılmaz kurumsal kendi içerisinde son derece delegasyonu yetki devri güçlü olan ve her bir birimin kendi görev ve yetkileri içerisinde kaldığı için AK Parti başarılı ve kurumsal bir parti. Ben tanıtım ve medya başkanıyım. Onu grup başkanımız bir açıklama gerektiğinde parti sözcümüz ya da bütün bunlara ilişkin genel başkanımız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve istişareleri sonucunda kamuoyunun bilgileneceği hususlar bunlar.

Meclis ne zaman tatile girer?

Önce bütçe görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Ondan sonra Meclis gündeminde ve komisyonların gündeminde çıkarılması gereken yasalar neler? Biraz da o belirler. Seçim çalışmaları için Meclis'in tatile girmesi daha henüz çok erken. Seçim çalışmaları muhtemelen şubatın başında ortasında başlar. Meclis'in o tarihe kadar çalışmasında şu anda bir mani gözükmüyor.