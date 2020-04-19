AK Parti'li Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan, CHP'ye sert eleştiriler geldi.



''AYRI BAŞ ÇEKMEYİ TERCİH EDİYORLAR''



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Ünal, "Bazı CHP'li belediyeler koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



''CHP NEDEN PARALEL BİLİM KURULU KURUYOR?''



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "CHP neden paralel bilim kurulu kuruyor, neden paralel ekmek dağıtımı gibi konularda valilik çalışmalarını sabote ediyor?" sorusunu da yöneltti.



''BU SEFER DE VİRÜSE BEL BAĞLADILAR''



Ünal, "CHP'liler virüs ile beraber iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına inanmışlardı. Yani bu sefer de virüse bel bağladılar" dedi.

