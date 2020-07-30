AK Parti'li Mahir Ünal'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İşin kalbi yasal ve mali olarak muhataplık oluşturulması gerekliliği. Dün Apple Facebook Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4,5 saat süren 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

''KONGRE BUNLARI RESMEN HESABA ÇEKTİ''

Günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ticareti tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri ortaya koydular. Haksız rekabet. Kongre bunları resmen hesaba çekti.

''SİBER DÜNYADA HENÜZ HUKUK YOK''

Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz bir hukuk oluşturulmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.



''TWITTER SİBER DÜNYADA TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINI KABUL ETMİYOR''



Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

''MALİ MUHATAPLIK OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

''BUNLARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNDEN SON DERECE MUTLUYUZ''

BTK bu süre içerisinde bu ilgili yapılarla görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu yapılara karşı bir önyargımız yok. Bunların Türkiye'ye gelmesinden son derece mutluyuz. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum.''

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