AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Farklı bir seçim atmosferi var. Beka sorunu çok fazla dile getiriliyor. 31 Mart seçimleri bir beka seçimi midir?



Yerel seçimlerde doğal olarak ülkenin genel siyaseti konuşulmaya devam ederken illerde de her belediye başkanı kendi gündemini konuşur. Her ilde belediye başkan adaylarımız projelerini kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bir de ülkenin genel siyaseti var. Parti genel başkanları tarafından taşınan. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Neden yerel seçim konuşulmuyor demek doğru değil. Çünkü genel siyaset de konuşulmaya devam edecek. Bugün dünyaya baktığınızda insanların kendisini güvende hissettikleri pek fazla yer de gözükmüyor. Türkiye'nin son 5 yıldan beri yaşadıklarına baktığınızda hem 15 Temmuz hem sonrasındaki Türkiye'ye dönük ekonomik tehditler bunlara baktığınızda Türkiye'nin en güçlü yönü Türkiye'de siyasetin yüksek bir konsolidasyon sağlamış olması. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bütünlük büyük avantaj. Dün bir video düştü televizyonlara Şişli'de CHP'nin belediye başkan adayı ve HDP'nin Şişli ilçe başkanı Türk bayrağının ve Atatürk'ün önünde Türkiye'nin bir bölgesini Kürdistan olarak nitelendirip nasıl bir birliktelik oluşturduklarını anlatan bir video düştü. Bugüne kadar milletimize gerçekleri söylemekten başka bir şey yapmadık. Siyaset iradeyle yapılır, irade yoksa vesayet var demektir. Memleket meselesi olduğunda bütün siyasi partiler kenetlenir.

Domates patlıcan biber fiyatları çok konuşuldu tanzim satışlarla fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor bu ekonomik sürecin seçimlere etkisi olur mu?

Son 20 günde 10'dan fazla ile gittim. İnsanlar bize burada ne zaman tanzim satış açacaksınız diye soruyorlar. Vatandaşımıza ucuz sebze meyve sunmak negatif bir şey değil pozitif bir şey. Sebze meyve fiyatları da bizim için o kadar önemlidir. CHP'nin bir şeyleri sulandırmada üstüne yok. Sebze meyve fiyatlarında istismar varsa hükümet buna da müdahale eder. On binlerce sorun çözdük, yeni sorunlar çıktığında onları da çözüyoruz.

Muhalefet çok iddialı, 5 metropolde önde olduklarını ifade ediyorlar. Size gelen bilgiler nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Anketlere artık güvenim yok'' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?



2014'e kadar seçimin gündemi psikolojisi oluşuyor ve sandığa kadar bunlar değişmiyordu. 2014'te bir şey oldu özellikle dijital dönüşümün sonucu olarak sosyal medya seçimin gündemini seçmen davranışına etki eden faktörleri günlük değiştirmeye başladı. Anket yapıyorsunuz sahadan veriyi çekiyorsunuz sahadan veriyi çektiğiniz andaki psikoloji ve gündemi çekiyorsunuz aslında. 1 gün sonra sahadan aldığımız veri artık değişmiş oluyor. Gündem anlık değişiyor. Sahadan veriyi aldığınız anda aldığınız veri aldığınız andaki duyguyu gündemi sadece ifade ediyor. Anketler artık bugün sahadan aldığınız veri 31 Mart'taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor. Günlük olarak sahayı kontrol ediyoruz. Şu anda özellikle sosyal medyada Twitter üzerinden FETÖ'nün maskeli fake hesapları her gün operasyon yapıyorlar. Bunlar kimi zaman İslamcı hesaplar kimi zaman solcu hesaplar görünümünde kimi zaman AK Parti'li hesaplar görünümünde. Biz buna karşı fake bot hesaplar değil gerçek kişiler 1,5 milyon AK Parti teşkilat mensubu dijital genel merkez oluşturduk. 1,5 milyon teşkilat mensubumuz sosyal ağlarda gerçek kişilikler olarak bu algı operasyonuna dönük mücadele ediyorlar. Orada fake hesaplara karşı hakikati AK Parti'nin siyasetini hakkıyla savunuyorlar. Venezuela direniyor seçilmiş başkanın Amerika tarafından bir darbeyle al aşağı edilmesine direniyor. Karşısına bir aday çıkarttılar bunu başkan ilan ettiler halk seçtiğine sahip çıkıyor.

31 Mart seçimlerinden sonra siyasette yeni kopmalar ya da yeni oluşumlar çıkabilir mi? Örneğin DSP'nin şu an ön planda olduğunu görüyoruz. CHP'de eğer bir başarısızlık olursa küskünler DSP'ye doğru gidebilir mi? Ya da merkez sağda yeni bir oluşum çıkabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?



CHP'nin kendi içinde yaşadığı krizlerden kaynaklanan DSP'ye dönük bir hareketlenme var. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'nin yaşayacağı hezimetin en ağır sonucu sanıyorum CHP içerisinde bir parçalanma olacak. Yani 31 Mart'tan sonra siyaset yeniden şekillenecek ve artık 9. seçimini kaybeden bir genel başkanın konuşacak hiçbir şeyi kalmayacak. CHP'nin hem kendi içinde hem de doğal olarak CHP'nin içerisindeki küskünlerin DSP'ye dönük bir teveccühleri olacak öyle gözüküyor.

Meclis'te yeni dönemde ne beklemeliyiz? Tek tip askerlik ne zaman gelir? Nisan ayında beklemeli miyiz?

Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor.