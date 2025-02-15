AK Parti'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.