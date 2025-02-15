AK Parti'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in de olduğu 6 kişi yaralandı.

AK Parti'li milletvekili trafik kazası geçirdi

-Antalya Karayolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.

AK Parti'li milletvekili trafik kazası geçirdi - 1 AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla 'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

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