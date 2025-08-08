AK Partili Özdemir: "Son anketlerde 4 puan öndeyiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu’nun (TÜBAF) düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a verdiği önemi hatırlatan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın sevdası olan bir şehir, İstanbul’a çok önem verir. Biz de İstanbul teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği önemi fazlasıyla yerine getirme gayretindeyiz" dedi. Her mahallenin kendi hikayesi olduğunu söyleyen Özdemir, "Bu hikayeleri tanıyarak, bu hikayelerden çıkacak veriler üzerine yönetmek mümkündür. İstanbul’u birkaç ilçeye göre şekillendiremezsiniz, tüm sosyolojisinin farkında olarak İstanbul’u yönetmeniz gerekir. Bu yüzden ‘Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul’ sloganıyla yola çıktık" diye konuştu.



"SANDIK SORUMLULARINI HAZIRLIYORUZ"



Özdemir, "Mahalle teşkilatlarımız hazır. Şimdi sandık sorumlularını tamamlıyoruz. 30 binin üzerinde sandığımız var. 60 binin üzerinde sandık görevlimiz kısa bir zaman sonra hazır olacak. Her bir sandık sorumlumuz haftada iki hane ziyareti yapacak" diye konuştu.



"İSTANBUL’DA YAKLAŞIK YÜZDE 2 ÖNDEYİZ"



Son anketlere değinen Özdemir, "Türkiye geneli yapılan son anketlerde AK Parti olarak en yakın partinin 4 puan önündeyiz. İstanbul’da da bu fark yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde" diye konuştu.