Son dakika haberi!

AK Parti'den Büyükçekmece ile ilgili bir açıklama geldi. YSK Temsilcisi Recep Özel, "Büyükçekmece ile ilgili itirazımızı geri çekmedik" dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı aldığı bildirilen YSK'nın Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi talebinin ise daha sonra ele alınacağını açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce Büyükçekmece'deki süreçle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri Büyükçekmece'yle ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?