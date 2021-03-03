AK Partili Özkan: HDP'yi tabela partisi yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Özkan, 'HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır' sözlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.



"Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta, yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur" diyen Özkan, şunları kaydetti:



"Bu anlamda AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin, 'hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir' anlayışıyla, tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır.

Biz inşallah, milletimizin rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın HDP'den rahatsızlığını da bilerek, çalışmalarımızı yapıyoruz, 2023'te HDP'yi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Ve Türk siyasi tarihinde Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz."