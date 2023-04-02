AK Parti'li Turan'dan Kerem Kınık'a "üslup" tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı eleştirdi.

Turan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kınık'ın Gökbakar'a yönelik mesajını alıntıladı.

Kınık'ın üslubunu eleştiren Turan, "Bu nasıl bir üslup, yok mu sizin avukatınız-basın danışmanınız, açıklama yapılacaksa onlar yapsın" dedi.

Mesajında "Göreviniz Recep İvedik tiplemesi ile bu seviyede bir polemik midir?" sorusunu yönelten Turan, "Sadece işinize odaklansanız artık."ifadesini kullandı.