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AK Parti'li Turan'dan Kerem Kınık'a "üslup" tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya üzerinden sanatçı Şahan Gökbakar ile bir süredir tartışma sürdüren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi. Turan "Sadece işinize odaklansanız artık." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Turan'dan Kerem Kınık'a "üslup" tepkisi
Kızılay'dan Ahbap'a çadır satışı açıklaması
Kızılay'dan Ahbap'a çadır satışı açıklaması Haberi Görüntüle

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çadır satışıyla gündeme gelen Genel Başkanı Kerem Kınık'ı eleştirdi.

Turan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kınık'ın Gökbakar'a yönelik mesajını alıntıladı.

Kınık'ın üslubunu eleştiren Turan, "Bu nasıl bir üslup, yok mu sizin avukatınız-basın danışmanınız, açıklama yapılacaksa onlar yapsın" dedi.

Mesajında "Göreviniz Recep İvedik tiplemesi ile bu seviyede bir polemik midir?" sorusunu yönelten Turan, "Sadece işinize odaklansanız artık."ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık arasında Kızılay çadırlarının, Ahbap Derneği'ne satılmasının ardından sosyal medya üzerinden polemik başlamıştı.

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