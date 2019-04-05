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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu iş niye bu kadar uzuyor deniyor. Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı. Bu işi seçim kurulları yapıyor ve sandıkları tek bir kurul sayıyor. Onun için uzuyor. Bu kurullar YSK'nın görüşüne bağlı olarak artırılabiliyor. Ama kurul sınırlı sandık fazla olunca süre uzuyor. İlk günden beri hata suistimal ve usulsüzler olduğunu bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. CHP bile kabul etmiş gözüküyor. 29 bin fark kapanmaz denirken, biz yine de şu kadar oyla kazanırız hale geldi. Biz gerçek ortaya çıksın dedik. Elbette sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevidir. Dün 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu veya maddi hata ile düzeltme sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik. Bugün bu rakam 13 bin 969'dur.

Uğraşımız devam edecek. Ekrem İmamoğlu fark 29 bindi, buradan aşağı gelmez demişti. Açılan sandık miktarı ve kayde geçen sandık miktarı son derece az, oran olarak çok düşük. Maddi hata düzeltimi yoluyla bu oyları gerçek sahibine döndürüyoruz. Bu nasıl oluyor? Sandık sonuç tutanağında farklı rakam olduğunu tespit ettik. İki, sandık sonuç tutanağında da bir takım kaydırmalar olduğunu gördük. Bazen bu verilere esas teşkil eden sayım döküm cetvelinin boş olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz. Bir de bunları yapanlar var. Bu belgeleri hazırlayanlar var. Hazırlanmış olan doğru belgeyi kenara koyup başka belgeyi girenler var. Gereken elbette yapılacaktır. Geçersiz oylara ilişkin biz bir sayım istemiştik. 33 ilçede böyle gidiyor. Bir de tüm oyların sayımına ilişkin vardı. 13 bin 969 oy bayka yere gitmişken seçim kurullarınca belirlenerek AK Parti lehine yazılmıştır. Oy farkı 18 binlerin altına indi."