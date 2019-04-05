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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da seçimlerin iptaline dair bir başvuru olmadığını belirten Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunmuştur. Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri ve buna ilişkin tutuklamalar da var. İlçe nüfus müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş. İlçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir. Şu anda YSK'ya gidilmiş değildir.

Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, nüfus müdürünün de içinde olduğu ki nüfus müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük. Sadece oraya ilişkin bir müracaattır, İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracaat söz konusu değildir.''