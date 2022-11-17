AK Partili Yazıcı'dan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklama

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı.



Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü ve aile yapısının korunmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulabileceğini söyledi.

Hayati Yazıcı, "Referanduma gerek kalmayacak şekilde destek alınacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Anayasa teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Anayasa teklifinin referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları. Aile birliğini yeni ilave ediyoruz. Ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır.''

TEKLİFİN KABULÜ VE REFERANDUM İÇİN KAÇ KABUL OYU GEREKLİ?

Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin kabul oyu ile referanduma gidilebilecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda ise referanduma gerek duyulmadan teklif kabul edilmiş olacak.



CHP'NİN KANUN TEKLİFİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.