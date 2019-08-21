AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle cuma günü tören yapılacak. AK Parti Genel Merkezi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak.



Kuruluş yıldönümü için özel bir marş bestelenirken, partinin 18 yılını özetleyen video gösterimi de yapılacak.



Törene parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, il başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri katılacak.



AK Parti’nin kuruluş yıldönümü törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan davet edilmedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aile içinde kutlama planlıyoruz. Kendini aileden hissedenleri davet ediyoruz” diye konuştu.

