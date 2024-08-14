AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik

"Bugün mutluyuz, gururluyuz, AK Parti ailesi olarak heyecanlıyız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23. yılımızı devirdik. 23. yılımız, yaş günümüz kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış kurucularımıza milletvekillerimize il, ilçe belde başkanlarımıza yönetim kurulu üyelerimize belediye başkanlarımıza il genel meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor.

"GEREKİRSE KENDİMİZ BEDEL ÖDEYECEĞİZ FAKAT MİLLETİMİZE BEDEL ÖDETMEYECEĞİZ DEMİŞTİK" AK Parti bundan 23 sene önce milletin umudu olarak milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik. "BİR DİP DALGA HAREKETİ OLARAK KURULAN AK PARTİ ÇOK KISA SÜREDE MİLYONLARIN UMUDU HALİNE DÖNÜŞTÜ" Bir dip dalga hareketi olarak doğan kurulan AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Türkiye 'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz.

"BİZİ HİZMETTEN ÜRETMEKTEN ALIKOYMAK İSTEYEN NİCE SİNSİ SENARYOLARLA MUHATAP OLDUK"



Bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Bizi hizmetten üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara'nın göbeğinde darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar.



"OYUNLARI BOZARAK BUGÜNLERE GELDİK"



Türkiye ne zaman kendini toparlasa ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.

"TARIMSAL GAYRİ SAFİ HASILA 37 MİLYAR LİRADAN 1 TRİLYON 625 LİRAYA ÇIKTI"



23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. Muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle tarihi bir keşfe imza attık. Göreve geldiğimizde ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 261,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Otomobili Togg artık yollarımızda. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık. Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık; Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlüklerde sessiz devrime imza attık.



"TÜRKİYE'DE SİVİL SİYASETİN ALANINI GENİŞLETTİK"

Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Türkiye'yi yasakların baskıların korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Uzun yıllar sonra milletle devleti kucaklaştıran biz olduk.

"23 SENEDE ÜLKEMİZ UMUTLARINI YENİDEN YEŞERTTİ"

Kimsenin inancından dolayı ötekileştirilmediği, terörü ve şiddeti övmediği müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda hakim kıldık. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. 23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti. Bu aziz millet için çalışmak şereftir. Biz bu anlayıştan hiç uzaklaşmadık.

"TÜRKİYE'Yİ REKORDAN REKORA KOŞTURDUK, BİR GÜN BİLE 'YETER' DEMEDİK"

Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün bile 'Yeter' demedik, devam ettik. Türkiye'yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. Her şey Türkiye için dedik. Hiçbir zaman geri adım atmadık. İnşallah bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'li kardeşlerimize Türkiye Yüzyılı inşasına sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum.

"KENDİNİ YORULMUŞ HİSSEDEN VARSA ONLARDAN KENARA ÇEKİLİP BİRAZ SOLUKLANMALARINI İSTİYORUZ"

Türkiye'deki değişimi görüyor, anlamaya çalışıyoruz. Zamanın ruhu alışıla gelmiş siyaset tarzlarını zorlamaktadır. Özeleştiri samimiyetle yapıyoruz nerede eksiğimiz varsa üzerine gidiyoruz. Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil.

"YENİLENEREK TAZELENEREK İLERLERKEN KİMSENİN BİZE AYAK BAĞI OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez.AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin merkezidir. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi bizi mutlu edecektir. Milli iradeyle kavgayı bırakması, normalleşmesi önemlidir.



"23 YIL BOYUNCA MİLLETE İHANETİMİZ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Eksiklerimiz kusurlarımız vardır ama 23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Ekonomide sıkıntıları çok iyi bliiyoruz. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirlimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız. Dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumumuzu sürdüreceğiz. İsrail’in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız.



"İSRAİL'İN BÖLGEYİ ATEŞE VERME GİRİŞİMLERİNİN ÖNÜNDE DURACAĞIZ"



İsrail'in bölgeyi ateşe verme girşimlerinin önünde duracağız. Bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas misafirimiz olacak yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye de göz yummayacağız. Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye'de bu çatışmayla istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarda girişimlerin tamamının farkındayız. Ezana, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin, Türk'ün düşmanıdır ve bu zihniyete müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz. LGBT sapkınlığınma nasıl bakıyorsak Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırganlığa da aynı nazarla bakıyoruz."