AK Parti'nin 24. yılı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti ailesini yeni katılımlarla büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü töreninde konuşmasına, partinin kurucularını ve hayatını kaybeden partilileri anarak başladı. AK Parti’nin çeyrek asra damga vurduğunu vurgulayan Erdoğan, “Fedakârlıkla örülen yılları geride bıraktık” ifadesini kullandı. "BİRAZDAN ROZETLERİMİZİ TAKACAĞIZ" Partiye bugün yeni katılımlar olacağını belirten Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerin takılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, “Dünden bu yana AK Parti’nin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum” sözleriyle tepki gösterdi. Özel’in artık siyasetin değil, psikiyatri biliminin konusu olduğunu söyledi. "ZORBALIKLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ" Medya ve sosyal medyada itibar suikastleri düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar boyun eğmediklerini vurgulayan Erdoğan, “Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz” dedi.

"BİZE UMUT BAĞLAYANLARIN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARMADIK"



Türkiye’yi terör olayları ve sokak kalkışmalarıyla kaosa sürüklemeye çalışanların hedeflerine ulaşamadığını söyleyen Erdoğan, “Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık, aksine büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk” ifadelerini kullandı.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI



Her konuda aynı düşünmek zorunda olmadıklarını ancak “Terörsüz Türkiye” hedefinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Erdoğan, bu sürece destek veren herkesin adının tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi. Amacın sadece terör sorununu çözmek değil, terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecini popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali çok ağırdır. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar, bizim kararlı tavrımızdan rahatsız olabilir” diye konuştu.

