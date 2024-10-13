AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önderoğlu için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

27 yaşında hayata gözlerini yuman Önderoğlu için Cumhurbaşkanı , taziye mesajı yayımladı.

Kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini duyuran Erdoğan, "Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...