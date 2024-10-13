AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



27 yaşında hayata gözlerini yuman Önderoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.



Kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini duyuran Erdoğan, "Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.