AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok: Köylerde su aboneliği 500 lira olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kahramankazan ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende konuşan Altınok, AK Parti hükümetinin, hiçbir ayrım ve siyasi hesap gütmeden başkente hizmet ettiğini söyledi.

''BAŞKENTTEKİ ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ''

Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu bulunduğunu dile getiren Altınok, "Ankara'da yapılacak çok iş var. Kahramankazan, Ankara'nın hızla gelişen yatırım ve sanayi bölgesi. Yeni yapacağımız organize sanayi projeleri ekonomiye ciddi katkı sağlayacak. Bu nedenle bölgedeki altyapı yatırımları çok önemli. Bu proje trafiği rahatlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile başkentteki ulaşım sorununu çözeceğiz." diye konuştu.



Turgut Altınok daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'ne katıldı.

Altınok, Kahramankazan'da pek çok hizmeti bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

''Nüfusu çok olan, çocuk ve gençlerimizin olduğu köylerimizde spor tesislerini yapacağız. Halı sahaları yapacağız. Basketbol sahalarını yapacağız. Voleybol sahalarını yapacağız. Her köyden Büyükşehir Belediyesi'ne bir personel alacağız. Onlar, parkların bakımını yapacak. Şu an köylerimizde veya Kazan'da su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira. Ne oldu, köylerde sayaçları sökecektin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Sayaçları şöyle söktüreceksin; vatandaş 30 bin lirayı, 40 bin lirayı verip su abonesi olamayacağı için sayaçların takılmasına bile gerek kalmadı. 'Köylerden su parası almayacağım, sayaçları sökeceğim.' dedi. Kaç lira su parası geliyor? Köylerde su aboneliği 500 lira olacak."

