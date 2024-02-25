AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı

31 Mart'taki yerel seçimlere 35 gün kala belediye başkan adayları da çalışmalarına hız verdi.



Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında vaatlerini sıraladı.

''ANKARAMIZI TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN ŞEHİRCİLİKTE PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ''

Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Başkenti yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Bizimle başlayacak yeni dönemde Ankara hızlı bir şekilde ekonomiden sanayiye eğitimden kültüre sanata kadar her alanda örnek bir şehir, başkent olacaktır. Ankara çok yakın bir gelecekte şehircilik alanında yapacağımız büyük yatırım ve projelerle dünyanın sayılı başkentleri arasında hak ettiği yeri alacaktır. Ankara Türkiye Yüzyılı'nda yeniden parlayacak. Nasıl ki Keçiören'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptıysak Ankaramızı da Türkiye'nin ve dünyanın şehircilikte parlayan yıldızı yapacağız.

ALTINOK'TAN RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ: SANAL BİR BELEDİYE BAŞKANI

Evleri su basmadığı, insanlarımızın köprü altında mahsur kalmadığı bir Ankara olacak Allah nasip ederse. Ankaram sen sanal belediyeciliği hak etmiyorsun. Sanal bir belediye başkanı. Ankaram sen sadece seçimden seçime reklam panolarında belediye başkanını görmeyi hak etmiyorsun. 'Havaalanına metro yapacağım.' sözü vardı bu sözünü de tutmadı. Gölbaşı'na metrobüs yapıldı mı? O da yok. 'Allah'ın verdiği sudan para kazanılır mı?' dedi. Türkiye'de su fiyatı en pahalı olan şehirler arasında Ankara var. İndirim yerine zam üzerine zam yapıldı.

''ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE HİÇBİR İŞÇİYİ ÇIKARMAYACAĞIZ, ÇALIŞANLARIN MAAŞINA DA ZAM YAPACAĞIZ''



Kimsenin ekmeği ile oynanmayacaktı 'Size söz veriyorum.' denilmişti ama işçinin ekmeğiyle oynandı binlerce Büyükşehir Belediye çalışanı işten çıkarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir işçimizin ekmeği ile oynamayacağız çalışan emekçi olan kardeşlerimizi işten çıkarmayacağız. İşçilerimize hak ettikleri maaşı vereceğiz demeye başladıktan sonra zam yapmak zorunda kaldı. Biz hiçbir işçiyi çıkarmayacağız şu anda çalışanların maaşına da zam yapacağız. Barajlar güneş paneliyle kaplanacaktı bu sözler de buhar oldu uçtu. 'Her mahalleye en az bir kreş yapacağız.' sözü vardı. Bunun sayısı 500'dür. 'Ankara'ya 20 kreş kazandırdık.' yazıyor bir de 'İlk.' demiş. Biz 1994 yılında seçildiğimizde Keçiören Belediyesi'nde kreş açtık. Bu söz de yalan oldu.

''BİR YIL İÇERİSİNDE AKYURT FUAR ALANIMIZI BİTİRECEĞİZ''

Bir yıl içerisinde Akyurt Fuar Alanımızı bitireceğiz. Keşke bir şeyler yapsaydı.

''ANKARAMIZIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU''



Ne yazık ki Ankaramızın 5 yılı boş yıl oldu, başkentimiz boş kent oldu. Sanal belediyecilik anlayışı buıgün itibariyle miadını doldurmuştur. Artık Ankara'ya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi.

''ARTIK YAVAŞLAMA YOK, ŞİMDİ HIZLANMA ZAMANI''



Artık yavaşlama yerinde sayma yok şimdi hızlanma zamanı kaybolan yılları telafi etme zamanı.



''İLK İŞLERİMİZDEN BİR TANESİ ULAŞIM PROBLEMİ''

İlk işlerimizden bir tanesi ulaşım problemini çözeceğiz. Ankaramızda trafik problemi ciddi şekilde arttı. Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız. Önce metro projelerimiz...

''ESENBOĞA ÜZERİNDEN KIZILAY'A YENİ BİR METRO HATTI YAPACAĞIZ''

Ankara maalesef havaalanı metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden birisi bu olacak. Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Batıkent-Ümitköy metro hattını birbirine bağlayacağız. Ankaramıza yeni bulvarlar kazandırmak suretiyle trafik yükünü yollarımızın hafifleteceğiz.



''FİLOMUZA 2 BİN YENİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS EKLEYECEĞİZ''



Filomuza 2 bin yeni elektrikli otobüs ekleyeceğiz. Büyükşehir'deki otobüslerin büyük bir bölümü miadını doldurdu. Otopark problemini çözeceğiz.



''ANKARA'NIN KÖYLERİNİN YERLEŞİM YERLERİNİN PLANLARINI YAPACAĞIZ''

Köylerimizde imar yok. Ankara'nın köylerinin yerleşim yerlerinin planlarını yapacağız.



''SAHTE ANKETLERE BAKMAYIN''



Sahte anketlere bakmayın. Ankara Ankara'ya hizmet edeceği seçecek sağduyu galip gelecek inşallah. Ankara'ya projelerimiz var. Bu şehri ilmik ilmik öreceğiz. Ankara'yı sağlıklı bir içme suyuna kavuşturacağız.

''EN AZ 20 BİN VATANDAŞIMIZI KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ''



Ev sahibi olmayan en az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaatlara hızlı başlayacağız. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.



''TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIMI ÜCRETSİZ YAPIYORUZ''



Gençler geleceğimiz. Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Sınırsız ulaşım üniversite öğrencilerimize ücretsiz olacak. 18 yaşındaki gençlerimiz de buna dahil. Metro, otobüsler 24 saat çalışacak. Otobüs minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz, haklarını vereceğiz geçmiş haklarını da vereceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da artık rahat bir şekilde binebilecek.



''20 BİN ÖĞRENCİYE 1500 LİRA KARŞILIKSIZ BURS''



20 bin üniversite öğrencimize ayda 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız.



''10 BİN ÖĞRENCİMİZE DÜŞÜK KİRALI KONUT''



10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız. Anne yemeği lokantaları... Ücretsiz öğrencilerimize ev hanımlarımıza bu yemekleri yaptıracağız. Öğrencilerimiz ücretsiz anne yemeğini sosyal tesislerde yiyecekler. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz.

''EMEKLİLERİMİZİN 'ANKART'INA HER AY 5000 LİRA YATIRACAĞIZ''



Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan 'Ankart'ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 lira yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın 'Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.''

